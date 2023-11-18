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Форму предоставления результатов экзаменов обновили на mos.ru

Форму предоставления результатов экзаменов обновили на mos.ru

Сайт mos.ru усовершенствовал форму предоставления государственной итоговой аттестации (ГИА). Это позволит школьникам узнавать быстрее и проще все результаты выпускных экзаменов, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

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