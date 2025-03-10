Приморский туроператор развеял мифы о КНДР

На сегодняшний день КНДР остается одной из самых загадочных стран мира, окутанной множеством мифов. Однако те, кто побывал в КНДР лично, с энтузиазмом делятся положительными впечатлениями, вопреки распространенным предубеждениям.
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