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Психолог Нацева: постоянное обращение к ИИ за советом может стать проблемой

Психолог Нацева: постоянное обращение к ИИ за советом может стать проблемой

Международный эксперт по психологии Стояна Нацева заявила, что привычка постоянно обращаться к ИИ за советом может стать проблемой, из-за неё человек теряет способность принимать решения.

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