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CNN: В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол на фоне боев с РФ

CNN: В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол на фоне боев с РФ

В возглавляемом главнокомандующим Вооружённых сил киевского режима Александром Сырским армейском руководстве случился разлад, причиной которого стало нежелание офицеров верить в то, что военачальник сумеет одолеть Российскую Федерации в изнуряющей борьбе.

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