В возглавляемом главнокомандующим Вооружённых сил киевского режима Александром Сырским армейском руководстве случился разлад, причиной которого стало нежелание офицеров верить в то, что военачальник сумеет одолеть Российскую Федерации в изнуряющей борьбе.