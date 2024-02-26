Энерготерапевт Медюха связала состояние сонливости с энергетическими вибрациями

Человек состоит из энергии, которая никуда не исчезает. Все его состояния, в том числе усталость и сонливость, взаимосвязаны с энергетическими вибрациями, сообщила энерготерапевт Ольга Медюха сайту RuNews24.
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