❗️⚡️ВКС РФ наращивают орбитальную группировку оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической (видовой разведки).
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❗️⚡️ВКС РФ наращивают орбитальную группировку оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической (видовой разведки).