Frontiers: головокружение и онемение конечностей могут сигнализировать о диабете

Ученые из Университета Земмельвейса (Венгрия) обнаружили, что за годы до диагностирования сахарного диабета у людей могут проявляться симптомы невропатии - повреждения одного или нескольких нервов периферической нервной системы.
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