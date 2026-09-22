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Эндокринолог назвала главные причины осенней заболеваемости

Эндокринолог назвала главные причины осенней заболеваемости

Осенью нередко обостряются скрытые эндокринные нарушения, которые ослабляют защитные силы организма Осенью многие стремятся укрепить свой иммунитет, покупая витамины и добавляя в рацион лимон и имбирь.

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