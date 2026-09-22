Эндокринолог назвала главные причины осенней заболеваемости

Осенью нередко обостряются скрытые эндокринные нарушения, которые ослабляют защитные силы организма Осенью многие стремятся укрепить свой иммунитет, покупая витамины и добавляя в рацион лимон и имбирь.
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