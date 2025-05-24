Австралийские «Абрамсы»: Почему танки без брони не готовы к украинскому фронту? Ирэн ОрлонскаяСогласно последним новостям, украинские вооруженные силы (ВСУ) ожидают поступление новой партии танков «Абрамс», которые ранее были списаны и считаются устаревшими.