Почти семь тысяч жителей Пучежа обеспечат качественной водопроводной водой после капитального ремонта станции водоподготовки

Капитальный ремонт и полную замену оборудования на станции водоподготовки – ключевом элементе системы водоснабжения Пучежа – выполняют в текущем году по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии