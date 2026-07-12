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Почти семь тысяч жителей Пучежа обеспечат качественной водопроводной водой после капитального ремонта станции водоподготовки

Почти семь тысяч жителей Пучежа обеспечат качественной водопроводной водой после капитального ремонта станции водоподготовки

Капитальный ремонт и полную замену оборудования на станции водоподготовки – ключевом элементе системы водоснабжения Пучежа – выполняют в текущем году по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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