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«МЮ» за 41 млн евро покупает Тилеманса из «Астон Виллы»

« Манчестер Юнайтед » близок к подписанию полузащитника «Астон Виллы» Юри Тилеманса . Манкунианцы активировали опцию выкупа 29-летнего хавбека в размере 41 миллиона евро, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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