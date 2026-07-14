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Вопросы миграции: важные изменения для иностранцев и работодателей в 2026 году

Цифровой профиль иностранного гражданина, новые госпошлины для мигрантов, строгие требования к медицинскому освидетельствованию, квоты и запреты на труд мигрантов в регионах – об этих и других решениях рассказываем в нашей статье.

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