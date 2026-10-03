Far-Left Riots "Tearing France Apart" Is Political Gift For Le Pen As Election Odds Soar Riots that French officials blame on far-left groups have morphed into a political crisis, leaving hundreds injured and more than 100 high schools severely damaged.
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