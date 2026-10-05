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Царьград

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Американские B-1 покидают базу Фэрфорд из соображений безопасности

Американские B-1 покидают базу Фэрфорд из соображений безопасности

База ВВС Фэрфорд под защитой, несмотря на вывод американских B-1 и задержания. По словам Марко Рубио, вывод бомбардировщиков связан с плановой ротацией.

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