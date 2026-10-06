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Пятый канал

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Ничья: сборная России упустила победу над Нигерией, ведя со счетом 3:1

Ничья: сборная России упустила победу над Нигерией, ведя со счетом 3:1

Сборная России сыграла вничью с Нигерией — 3:3 — в товарищеском матче на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

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