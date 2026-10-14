Франция задержала танкер в Индийском океане: последствия для Европы

Военно-морские силы Франции 12 октября задержали танкер DF Peak в Индийском океане. Итальянский эксперт Лоренцо Мария Пачини предупредил о возможной эскалации конфликтов и потенциальной угрозе европейской энергетической независимости.
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