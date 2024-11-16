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Русская весна

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Ставки на турецкий текстиль не оправдались — китайцы и южнокорейцы стремительно захватывают российские магазины

Ставки на турецкий текстиль не оправдались — китайцы и южнокорейцы стремительно захватывают российские магазины

Ритейлеры, работающие в основном в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, пытаются занять на российском рынке ниши, освободившиеся после ухода из РФ международных сетей.

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