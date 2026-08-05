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Gartner нарастила чистую прибыль на 14,4% во II квартале 2026 года и повысила годовой прогноз

Gartner нарастила чистую прибыль на 14,4% во II квартале 2026 года и повысила годовой прогноз

Американская исследовательская и консалтинговая компания Gartner, Inc. (NYSE: IT) обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав опережающий рост ключевых показателей прибыли и денежных потоков.

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