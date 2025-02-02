Генконсульство России в Мумбаи расследует нападение на русских в Гоа

Генконсульство России в Мумбаи расследует нападение на русскую пару в Гоа. Преступники с мачете атаковали супругов, что стало второй атакой на русских за последнее время — ранее подобный случай произошёл в Грузии.
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