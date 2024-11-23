Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине.
Байден назвал себя своим мужем
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СК
Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....
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