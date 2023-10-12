МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с участием министра Валтонен

Как сообщает РИА Новости, финский МИД начал разбирательство по поводу пранка российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) с участием главы внешнеполитического ведомства Финляндии Элины Валтонен.
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