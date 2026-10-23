Нет ничего хуже, чем закончить ремонт комнаты и обнаружить, что розеток не хватает. Теперь удлинитель тянется по полу, но разрезать новую гипсокартонную стену, чтобы добавить розетку, — не вариант.
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