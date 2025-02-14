Максим Трухин предложил создать в Барнауле муниципальный вуз имени Владимира Баварина

По его мнению, у города есть острая кадровая проблема в муниципальной службе Директор Алтайского института экономики и уже бывший кандидат в мэры Барнаула Максим Трухин предложил создать в городе муниципальный вуз в честь первого мэра Владимира Баварина (1991–2003).
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