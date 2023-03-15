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Газзаев о Fan ID: «Клубы перестали зарабатывать на билетах. Нарушителя можно быстро найти и без Fan ID»

Газзаев о Fan ID: «Клубы перестали зарабатывать на билетах. Нарушителя можно быстро найти и без Fan ID»

Валерий Газзаев высказался о Fan ID. «Я считаю, что Fan ID крайне важен и полезен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования, как Олимпийские игры или чемпионаты мира.

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