На Москву и Центральную Россию надвигается девятибалльный шторм

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 17 апреля, заявил, что на Центральную Россию, Москву и Московскую область в пятницу, 19 апреля, обрушится девятибалльный шторм, – сообщает РИА Новости.
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