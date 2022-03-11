Daily Storm

421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вася Искандер
    Правильно! Если так будем топтатся,  то и жертв наших будет много и нацики почувствуют,что нас можно сдержать. Для че...Минобороны России...
  • Вася Искандер
    А как вы хотели? Думаете, что они с  радостью вас примут? Вы имеете дело с отмороженным быдлом, которому с рождения в...Минобороны России...
  • nyha
    Осталось вывезти с территории и переплавить...Минобороны России...

Роскомнадзор потребовал от Meta разъяснить информацию о разрешении призывов к насилию против российской армии

Роскомнадзор потребовал от Meta разъяснить информацию о разрешении призывов к насилию против российской армии

Ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил о снятии запретов на призывы к насилию против ВС РФ в Facebook и InstagramРоскомнадзор направил корпорации Meta требование официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооруженных сил РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх