Роскомнадзор потребовал от Meta разъяснить информацию о разрешении призывов к насилию против российской армии

Ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил о снятии запретов на призывы к насилию против ВС РФ в Facebook и InstagramРоскомнадзор направил корпорации Meta требование официально подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооруженных сил РФ.