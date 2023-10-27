Производителям ПК понравился Qualcomm Snapdragon X Elite: ноутбуков на его основе будет много...

26.10.2023 [15:37] На этой неделе компания Qualcomm представила 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite на 64-битной архитектуре Oryon, который предназначен для использования в компьютерах на базе Windows.
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