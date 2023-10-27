Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Людмила Фирстова (Таран)
    Аркадий, видимо автор так не считает, собственно он правCколько релоканто...
  • Валерий Ворожищев
    Вот какая штука. Во все времена историю сочиняли под правителей, при этом предыдущеии исктпенялись под корень. Сейчас..."Германская Русь"...
  • Аркадий Шацкий
    Какие там дешевые продукты, 10 евро на месяц)С сегодняшнего дн...

Производителям ПК понравился Qualcomm Snapdragon X Elite: ноутбуков на его основе будет много...

Производителям ПК понравился Qualcomm Snapdragon X Elite: ноутбуков на его основе будет много...

26.10.2023 [15:37] На этой неделе компания Qualcomm представила 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite на 64-битной архитектуре Oryon, который предназначен для использования в компьютерах на базе Windows.

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