Президент "Реала" Перес хочет продлить контракт с украинцем Луниным

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", в котором "Реал" победил по пенальти, заявил, что хочет продлить контракт с украинским вратарем команды Андреем Луниным, передает Realmadridexclusivo.