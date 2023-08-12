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Энрике про 0:0: «ПСЖ» был явно лучше «Лорьяна» и заслужил победу. Они лишь три раза пересекли центр поля в 1-м тайме»

Энрике про 0:0: «ПСЖ» был явно лучше «Лорьяна» и заслужил победу. Они лишь три раза пересекли центр поля в 1-м тайме»

Парижане сыграли вничью 0:0 в матче первого тура Лиги 1. «У меня смешанные эмоции. Мне понравилось отношение футболистов «ПСЖ».

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