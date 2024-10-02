В Крыму начнёт лучше работать связь на трассах

На ключевых трассах Крыма решают проблему с покрытием мобильной связи. Как пишет КИА со ссылкой на министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберта Куршутова, большинство участков автодорог обеспечены стабильным сигналом, однако существуют определенные трудности с бесшовным покрытием.