В Крыму начнёт лучше работать связь на трассах

На ключевых трассах Крыма решают проблему с покрытием мобильной связи. Как пишет КИА со ссылкой на министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберта Куршутова, большинство участков автодорог обеспечены стабильным сигналом, однако существуют определенные трудности с бесшовным покрытием.
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