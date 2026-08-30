Песков: Путин может переговорить с Гутерришем "на ногах" на полях ШОС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Отдельной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем у президента РФ Владимира Путина не запланировано, но глава государства может переговорить с ним на ногах.
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