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Царьград

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Виктория Боня раскрыла секреты безопасности на юге Франции

Виктория Боня раскрыла секреты безопасности на юге Франции

Русская блогерша Виктория Боня рассказала об особенностях безопасности на юге Франции. Она поделилась опытом хранения ценных вещей, объяснив, что трижды подвергалась ограблению в своём доме, и после этого установила сигнализацию.

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