Виктория Боня раскрыла секреты безопасности на юге Франции

Русская блогерша Виктория Боня рассказала об особенностях безопасности на юге Франции. Она поделилась опытом хранения ценных вещей, объяснив, что трижды подвергалась ограблению в своём доме, и после этого установила сигнализацию.
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