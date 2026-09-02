В США указали на ключевое преимущество РФ в ударах по Украине

Россия наносит по Украине массированные удары с помощью беспилотников с реактивным двигателем, которые способны летать почти в два раза быстрее, чем старые модели, и запускаются в таких количествах, чтобы перегрузить системы ПВО.
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