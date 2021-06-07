Венедиктов назвал Протасевича заложником: Находится под давлением

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов осудил российских журналистов. На прошлой неделе белорусский гостелеканал ОНТ представил интервью основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в аэропорту Минска 23 мая.