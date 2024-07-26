Песков предупредил о надвигающейся катастрофе

Уровень рождаемости в России - катастрофический для будущего нации, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента заявил, что коэффициент рождаемости в стране находится на страшно низком уровне - 1,4.
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