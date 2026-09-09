Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что финансовая помощь Украине со стороны Европейского союза негативно отражается на состоянии европейской экономики.
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