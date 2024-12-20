Политика как он...
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Политика как она есть

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Украинская журналистка призвала генсека НАТО самого отправиться в окопы

Украинская журналистка призвала генсека НАТО самого отправиться в окопы

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети НАТО Марка Рютте самого отправиться в окопы или перестать вмешиваться в дела народа Украины.

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Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
Наркомания — это тяжелая прогрессирующая болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ...Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами… Наркомания пагубно влияет на все сферы человеческой жизни. Страдает психическое и физическое здоровье, прогрессирует умственная и социальная деградация, нарушается система жизненных ценностей. Наркотики могут изменить характер и личность человека, сделав его безответственным, умственно отсталым и абсолютно неуправляемым ....................................................................................................
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16 час.

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