Zero Hedge
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Zero Hedge

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Gen Z Has No Idea What 9/11 Is

Gen Z Has No Idea What 9/11 Is

Gen Z Has No Idea What 9/11 Is Authored by Steve Watson via Modernity News, Twenty-five years after Islamist hijackers murdered 2,977 people on American soil, a young man in Lower Manhattan looked at 2,977 memorial drones drawing the towers in the night sky and asked why anyone would build a "fake" building.

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