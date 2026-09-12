Gen Z Has No Idea What 9/11 Is Authored by Steve Watson via Modernity News, Twenty-five years after Islamist hijackers murdered 2,977 people on American soil, a young man in Lower Manhattan looked at 2,977 memorial drones drawing the towers in the night sky and asked why anyone would build a "fake" building.
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