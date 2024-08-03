Хирург из Новосибирска Игорь Клочихин вернулся в медицину после ампутации

Радостную новость сообщил руководитель благотворительного фонда «Рука помощи» Сергей Зайков. Волонтеры познакомились с Игорем Михайловичем около года назад, помогали ему оплачивать счета за квартиру, привозили продукты, подарили ноутбук для работы.