Хирург из Новосибирска Игорь Клочихин вернулся в медицину после ампутации

Радостную новость сообщил руководитель благотворительного фонда «Рука помощи» Сергей Зайков. Волонтеры познакомились с Игорем Михайловичем около года назад, помогали ему оплачивать счета за квартиру, привозили продукты, подарили ноутбук для работы.
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