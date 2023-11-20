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Тото Вольфф: «У «Мерседеса» и «Феррари» почти равные очки, с нормальным гоночным директором все должно быть в порядке в Абу-Даби»

«Мерседес» начнет решающий этап сезона – Гран-при Абу-Даби – с преимуществом в четыре очка над «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

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