Redmi K70 Pro стоимость не будет самой низкой для смартфона на Snapdragon 8 Gen 3 – цена такая же, как у Xiaomi 14

Инсайдер Ice Universe утечка поделился информацией о цене смартфонов Redmi флагманской серии K70. Предварительно Redmi сообщала, что в линейке будет модель на Snapdragon 8 Gen 3, которая, по слухам, окажется дешевле Xiaomi 14.
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