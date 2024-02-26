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Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

Реклама: ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280 erid:2Vfnxy2WuXE Tele2 в новом рекламном видеоролике продемонстрировала историю развития связи и показал, какую важную роль играет ее качество в жизни человека во все времена.

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