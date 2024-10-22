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Боец ВС России рассказал о пытках жителей Курской области наёмниками ВСУ

Боец ВС России рассказал о пытках жителей Курской области наёмниками ВСУ

Иностранные наёмники ВСУ пытали мирных жителей Курской области, убивали и насиловали женщин.Военнослужащий ВС России с позывным «Артист» рассказал, что наёмники ВСУ из числа немцев, поляки, грузины, канадцы, причастны к пыткам мирного населения в приграничных районах Курской области.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Отношение к ним должно быть таким ,каким было отношение к мадьярам в годы ВОВ под Воронежом по приказу генерала Ватутина!В плен не брать ...
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