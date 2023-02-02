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Шипулин, Зайцева, Легков, Борзаковский и Журова побегут биатлонную «Гонку звезд» в Лужниках

Шипулин, Зайцева, Легков, Борзаковский и Журова побегут биатлонную «Гонку звезд» в Лужниках

Стал известен состав участников «Гонки звезд», которая состоится в Москве 5 февраля. В гонке в Лужниках примут участие известные биатлонисты прошлых лет, а также представители других видов спорта и шоу-бизнеса: Антон Шипулин, Ольга Зайцева, Анна Богалий, Иван Черезов, президент СБР Виктор Майгуров, лыжники Александр Легков, Алексей Петухов и Александр Бессмертных, легкоатлет Юрий Борзаковский, конькобежка Светлана Журова, фигуристка Екатерина Боброва, певец Митя Фомин, телеведущая Алла Михеева и другие, сообщает «Матч ТВ».

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