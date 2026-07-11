В Сумской области «азовцы»* убили пограничника за попытку сдаться в плен

На войне есть негласные правила, и одно из них — пленным сохраняют жизнь. Но что происходит, когда свои же начинают охотиться на тех, кто решил сложить оружие? Недавний инцидент в Сумской области — не просто очередная сводка с фронта.
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