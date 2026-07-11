НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

В Сумской области «азовцы»* убили пограничника за попытку сдаться в плен

В Сумской области «азовцы»* убили пограничника за попытку сдаться в плен

На войне есть негласные правила, и одно из них — пленным сохраняют жизнь. Но что происходит, когда свои же начинают охотиться на тех, кто решил сложить оружие? Недавний инцидент в Сумской области — не просто очередная сводка с фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии