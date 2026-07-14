Портал Al-Monitor: Али аз-Зейди обсудит безопасность с США

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди на этой неделе встретится с госсекретарем США Марко Рубио и представителями обороны и энергетики, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности и разоружения радикалов.
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