Процессоры Intel поколения Nova Lake могут быть совместимы с кулерами Arrow Lake – сокеты LGA1954 и LGA1851 одинаковыеПо слухам, новый разъём Intel LGA1954 для процессоров следующего поколения Nova Lake будет иметь тот же размер, что и его предшественник, и может быть совместим с кулерами.