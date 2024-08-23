Заключенные в Руске прошли курс фитнеса

Заключенные в Руске, прошедшие курс фитнеса, получили сертификаты об его окончании. После освобождения из тюрьмы они смогут проводить занятия фитнесом, где они захотят, сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений.
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