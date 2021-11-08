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"На это решение повлияли власти". Кто отказывается от гражданства России

"На это решение повлияли власти". Кто отказывается от гражданства России

Около четырех тысяч человек ежегодно отказываются от российских паспортов. Причины у этого могут быть разные: кто-то хочет получить паспорт той страны, где не признают второго гражданства, а кто-то принципиально не хочет быть гражданином России.

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