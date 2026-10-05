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Поэтому японцы веками стелют татами: как камыш влияет на внимание и уровень тревоги

Поэтому японцы веками стелют татами: как камыш влияет на внимание и уровень тревоги

Циновка из камыша меняет электрическую активность мозга, улучшая концентрацию и успокаивая нервы. Это доказали ученые из Университета Кюсю (Япония), которые провели ряд экспериментов и рассказали о результатах в журнале Nature.

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